CALCIOMERCATO JUVENTUS ZANIOLO / Zaniolo vuole rinnovare e restare alla Roma, tuttavia non si placano le voci di un suo possibile trasferimento alla Juventus. Voci che la mamma, FrancescaCosta, contribuisce in un certo senso a tenere accese: "Deve fare quello che lo rende felice, a me interessa solo che stia bene. Ancora non ci sembra vero quello che sta vivendo, non stiamo realizzando quanto vale il suo cartellino.

Sessanta milioni di euro sono tanti, ma per è lo stesso Nicolò di sempre - le sue parole a 'Radio Rai' riportate da 'sportmediaset.it' - Juventus? La fede calcistica è una, quella giallorossa, ma tiferei mio figlio a prescindere - ha risposto prima di svelare un retroscena - Ieri ho vistocon Nicolò... ha esclamato 'Mamma mia che gol!' quandoha segnato. Il mio giocatore preferito in assoluto è, tra quelli di adesso proprio CR7", ha concluso la mamma di Zaniolo, nei radar anche del