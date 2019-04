ARSENAL-NAPOLI I VOTI DEL PRIMO TEMPO/ Primo tempo da incubo per il Napoli che all'Emirates non la vede mai e lascia campo e spazio ai padroni di casa. Arsenal dominante e che trova subito il primo vantaggio con Ramsey al quarto d'ora. Il raddoppio è dell'ex Sampdoria Torreira che approfitta di una deviazione di Koulibaly per beffare Meret.

La squadra di Ancelotti in grande difficoltà: i gol avversari nascono infatti da errori sanguinosi di Mario Rui e di Fabián.

ARSENAL

Cech 6

Koscielny 6

Sokratis 6

Monreal 6

Maitland-Niles 6

Ramsey 7

Torreira 7

Kolasinac 6

Ozil 7

Aubameyang 6,5

Lacazette 6,5

NAPOLI

Meret 5

Hysaj 5

Koulibaly 5

Maksimovic 5

Mario Rui 5

Callejon 6

Allan 5

Fabián 5

Zielinski 6

Insigne 5,5

Mertens 5

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui