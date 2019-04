EUROPA LEAGUE ARSENAL NAPOLI GIUNTOLI / "Insigne-Mertens in attacco? Lo sapevo da ieri. Carlo mi aveva detto che voleva giocare con due punte più veloci, anche per andare ad attaccargli in avvio azione".

Così Cristianosulle scelte di formazione diper il match Arsenal-Napoli valevole per l'andata dei quarti di: "arma a gara in corso? Sicuramente la panchina si è rivelata importante fin qui, Arik e altri possono cambiare l'inerzia dell'incontro - ha risposto ai microfoni di 'Sky Sport' il ds azzurro - Giudizio sulla stagione? Sicuramente si poteva fare di più, però abbiamo ottenuto risultati significativi e il mister ha saputo valorizzare la rosa. Da anni andiamo sempre ine quindi siamo molto contenti, ma come ho sempre detto questa squadra si merita di vincere trofei importanti".