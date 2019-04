EUROPA LEAGUE ARSENAL NAPOLI GHOULAM / "L'abbiamo preparata molto bene, sappiamo cosa fare".

Cosìprima di Arsenal-Napoli , gara d'andata dei quarti didi scena fra poco all'Emirates di Londra: "Sarà una sfida difficile, ma non dobbiamo dimenticarci che si giocherà su 180 minuti - ha aggiunto il terzino azzurro ai microfoni di 'Sky Sport' - Misterha insistito sul fatto che dobbiamo riuscire a portare sul campo quello che abbiamo preparato in questi giorni. Il calore dei tifosi un aiuto in più? Si faranno sentire e, come sempre, saranno al nostro fianco. Speriamo di renderli onore questa sera".