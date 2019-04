ARSENAL NAPOLI RAMSEY / Cresce l'attesa per Arsenal-Napoli.

Dalla prossima stagione Aaron, promesso sposo della, si contenderà lo scudetto contro ilma questa sera il centrocampista gallese dell'sfiderà la squadra di Carlonei quarti di finale diin programma all'Emirates Stadium. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ramsey ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale dei 'Gunners' per presentare la sfida: "Quella in Champions League fu una serata memorabile, vincemmo 2-0 e giocai bene. Stasera dobbiamo ripeterci. Quella fu una notte speciale anche per Ozil perché Mesut segnò il suo primo gol con l'Arsenal, speriamo che oggi possa ripetersi. Il Napoli è una squadra di qualità con un sacco di talenti, quindi sarà una partita difficile per noi. Ma devi battere chiunque per vincere questa competizione e se vogliamo andare fino in fondo. Stanno giocando bene in questo momento e amano segnare molti gol e creare tanto, quindi sarà difficile per noi. Ma siamo fiduciosi".

