ARSENAL NAPOLI FORMAZIONI / Carlo Ancelotti si affida alla coppia di piccoletti: saranno Insigne e Mertens, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, a guidare l'attacco azzurri in Arsenal-Napoli.

Solo panchina per Arekche diventa quindi l'arma da utilizzare a partita in corsa per il tecnico dei partenopei:con questa mossa vuole sfruttare la velocità dei due folletti azzurri per sfruttare al meglio le pecche della retroguardia dei Gunners. Tutto confermato il resto della formazione con Meret tra i pali, Hysaj e Mario Rui sugli esterni difensivi e Maksimovic ad affiancare Koulibaly. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz al centro e Callejon con Zielinski sulle fasce.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne

