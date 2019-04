CALCIOMERCATO PARMA CORELLI / Parma stregato da Gabriele Corelli, come vi abbiamo svelato stamattina su Calciomercato.it. Corelli è un classe 2001 nato calcisticamente come centrocampista, poi arretrato in difesa dove può agire da centro destra nella difesa a quattro che nella difesa a tre. Ma è stato impiegato anche da esterno destro nei cinque di centrocampo, nel 3-5-2.

Il talento dell'(Serie D), ha pure una tecnica importante che gli permette di lanciare e costruire in verticale. Per, capitano della formazione pontina e con un passato in, è un predestinato. La partita in cui ha impressionato gli addetti ai lavori è stata quella contro la capolista. C'è da dire che lo seguono già fin dalla Juniores, che sabato scorso ha vinto il campionato, anche altre società italiane quali