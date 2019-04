MILAN MALDINI / Dopo aver parlato ai microfoni di 'Sportmediaset', Paolo Maldini, attuale direttore sviluppo strategico area sport del Milan, si è concesso anche ai microfoni dell'emittente ufficiale rossonera per fare il punto sui temi più caldi in vista della delicata partita in programma nel weekend contro la Lazio. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ripartire da Torino: "La sconfitta contro la Juventus ci ha lasciato qualcosa dentro e ci fa sperare bene in vista del futuro.

Siamo usciti dall'Allianz Stadium con la consapevolezza di essere forti, di potercela giocare con chiunque e di essere pronti per il rush finale''.

Testa alla Lazio: ''La squadra di Simone Inzaghi è tosta e piena di qualità, ha giocatori tecnici e rapidi e giocano un calcio offensivo. Sarà dura ma abbiamo un'occasione importante da sfruttare davanti ai nostri tifosi'.Tutti i nostri tifosi ci hanno veramente dato una marcia in più quest'anno".

Il ruolo centrale di Romagnoli: "Lui sa bene di essere un giocatore importante. Può ancora migliorare perché ha grandissimi margini di miglioramento''.

L'impatto di Piatek: ''La sua personalità ha sorpreso tutto l'ambiente ma il presidente Preziosi ci aveva rassicurato da questo punto di vista".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui