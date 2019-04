CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA PSG / Lui ha affermato di voler chiudere la carriera al Psg ma la società potrebbe avere altri piani: possibili novità sul futuro di Thiago Silva arrivano dalla Francia. Secondo quanto riferisce 'le10sport.com', infatti, la società transalpina starebbe puntando con forza su Varane, in uscita dal Real Madrid e tale interessamento avrebbe come logica conseguenza l'addio del brasiliano.

Trentaquattro anni, da sette stagioni in Francia, il difensore brasiliano potrebbe così essere ceduto nonostante un contratto in scadenza nel 2020 e la volontà espressa di recente di chiudere la carriera senza cambiare squadra: "Qui mi sento a casa, spero di chiudere la mia carriera qui". In passato si era parlato di un possibile ritorno alma anche di un possibile interessamento di, ipotesi che potrerbbero tornare di attualità se l'addio aldiventasse concreta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui