CALCIOMERCATO ROMA LAZIO FREULER CASTAGNE / Nello scacchiere tattico dell'Atalanta di Gasperini, Remo Freuler e Timothy Castagne sono due pedine intoccabili e fondamentali per il gioco dell'undici bergamasco.

Inevitabilmente le loro prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club, in particolare dellae della Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il procuratore Ulisse Savini, che gestisce gli interessi di entrambi i giocatori, è intervenuto sulle frequenze di 'Radiosei' per commentare queste voci di mercato: “Castagne e Freuler sono due giocatori che farebbero comodo a tutte le prime cinque squadre italiane. Al momento però non c'è stato nessun contatto concreto per iniziare una trattativa con nessuno, parliamo solo di apprezzamenti. Molto dipenderà da come finirà il campionato dell’Atalanta ma comunque a giugno mi aspetto richieste di questo tipo. Lazio e Roma? Destinazioni gradite. L’Atalanta ha 3 esterni in rosa per due posti e uno tra Castagne e Hateboer lascerà Bergamo. Freuler è intoccabile per Gasperini ma lui vuole fare uno step in più. Poi magari l’Atalanta andrà in Champions e questo step lo potrà fare con l’Atalanta”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui