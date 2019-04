VIDEO CM.IT - Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 32a giornata

FANTACALCIO SERIE A 32A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / La Serie A non si ferma così come il Fantacalcio. E' il giorno del possibile scudetto della Juventus. La 32esima giornata avrà inizia proprio con i bianconeri che potrebbero festeggiare a Ferrara, contro la Spal. Il match è in programma alle ore 15.00; poi si prosegue con Roma-Udinese (ore 18.00) e Milan-Lazio (ore 20.30), fondamentali per la corsa ChampionsLeague. La domenica si parte con Torino-Cagliari all'ora di pranzo. Alle 15.00 occhi puntati sul derby di Genova. Il turno andrà in archivio, ancora una volta lunedì, con Atalanta-Empoli (ore 20.30).

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 32a giornata

La domenica sera in campo(ore 18.00) e Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Spal-Juventus sabato ore 15.00

⚡Hot: Spazio al turnover e al bomber del momento Kean! Si alla doppia K, Kurtic-Khedira

⛔Not: De Sciglio si può lasciare fuori, i bonus non arrivano!

⚽Sorpresa: Petagna può colpire anche contro la Juve, che pensa alla Champions

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Khedira, Bernardeschi, Kean, Dybala.

Roma-Udinese sabato ore 18.00

⚡Hot: Spazio ai giovani Zaniolo-Pellegrini! De Paul può ancora far male!

⛔Not: Jesus rischia di andare in difficoltà contro gli argentini bianconeri

⚽Sorpresa: Lasagna è uomo da trasferta, potete provarci!

Roma (3-4-2-1): Mirante; Manolas, Fazio, Jesus; Kluivert, Cristante, De Rossi, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini, Dzeko

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; ter Avest, Fofana, Mandragora, de Paul, Larsen; Pussetto, Lasagna.

Milan-Lazio sabato ore 20.30

⚡Hot: Piatek sempre in campo! Milinkovic non vuole fermarsi! Sì a Luis Alberto e Romagnoli

⛔Not: Patric forse è meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Bakayoko vorrà dare di più dopo la sfida lanciata ad Acerbi!

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Bakayoko, Kessié; Suso, Piatek, Borini.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.

Torino-Cagliari domenica ore 12.30

⚡Hot: Pavoletti sfida Zaza! Occhio agli inserimenti di Ionita e Baselli

⛔Not: Srna è stanco, meglio non puntarci ancora!

⚽Sorpresa: Pellegrini, cresce partita dopo partita! Può regalare nuovi bonus!

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Zaza.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.

Fiorentina-Bologna domenica ore 15.00

⚡Hot: Montella rilancia Muriel! Biraghi-Orsolini: corsa e bonus!

⛔Not: Victor Hugo è in un momento no, meglio affidarsi ad altri!

⚽Sorpresa: Finalmente Soriano! Da trequartista può far male alla Viola

Fiorentina (3-5-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo; Chiesa, Benassi, Veretout, Gerson, Biraghi; Simeone, Muriel.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Sampdoria-Genoa domenica ore 15.00

⚡Hot: Sanabria si prepara a bagnare con una rete il suo esordio nel derby della Lanterna. Quagliarella imprescindibile

⛔Not: Lerager dopo un avvio incoraggiante sta deludendo

⚽Sorpresa: Occhio alle scorribande di Nicola Murru

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.

Genoa (3-5-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic; Criscito, Veloso, Lerager, Lazovic, Bessa; Kouame, Sanabria. All. Prandelli.

Sassuolo-Parma domenica ore 15.00

⚡Hot: Sensi e Kucka centrocampisti di alto livello. Boga sta crescendo

⛔Not: Sierralta prende troppe ammonizioni

⚽Sorpresa: Altro clean sheet per Consigli in casa?

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. All. De Zerbi.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Sierralta, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Siligardi, Gervinho. All. D’Aversa.

Chievo-Napoli domenica ore 18.00

⚡Hot: Giaccherini può punire la sua ex squadra. Milik e Verdi potrebbero esaltarsi in campo aperto

⛔Not: Andreolli e Barba non sono le vostre prime scelte

⚽Sorpresa: Malcuit quando gioca fa male alle difese avversarie

Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Pellissier, Stepinski. All. Di Carlo.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Verdi, Milik. All. Ancelotti.

Frosinone-Inter domenica ore 20.30

⚡Hot: Perisic è animale da trasferta, mentre Pinamonti vuole mettersi ancor di più in mostra

⛔Not: Goldaniga non è una certezza

⚽Sorpresa: Fari puntati su Valzania, bravo nella sfida del Franchi con la Fiorentina

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano. All. Baroni.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Perisic, Nainggolan, Politano; Icardi. All. Spalletti.

Atalanta-Empoli lunedì ore 20.30

⚡Hot: Ilicic, Gomez e Zapata sono le bocche di fuoco di Gasperini. Fra gli ospiti, attenzione al dinamismo di Farias

⛔Not: Veseli non ci convince

⚽Sorpresa: Attenzione ai quinti del Gasp: Hateboer e Castagne. In casa Empoli, giusto scommettere su Di Lorenzo

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Masiello, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic; Gomez, Zapata. All. Gasperini.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Rasmussen, Veseli, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. All. Andreazzoli.

Martin Sartorio/Giorgio Trobbiani





