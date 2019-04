p>CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER KROOS / Un'occasione da non lasciarsi sfuggire in vista della prossima finestra di mercato: Toni, dopo cinque stagioni in cui ha vinto tutto con il, potrebbe lasciare la Spagna e iniziare un nuovo capitolo della propria vita. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il centrocampista tedesco potrebbe così approdare in Italia, con Juventus e Inter che da tempo sono vigili sul numero 8 madrileno: la dirigenza bianconera potrebbe far ritrovare Kroos e Cristiano Ronaldo a Torino, quella nerazzurra è alla ricerca di un top player a cui affidare le chiavi del centrocampo. Secondo quanto riportato da 'Marca', il tedesco non è più ritenuto incedibile da Florentino Perez dopo una stagione di certo non esaltante e priva di grandi prestazioni.

