CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Lo ha detto con il sorriso sulle labbra ma le sue parole non sono passate inosservate: "Gli anni in Serie A iniziano ad essere troppi, un allenatore non è eterno". Massimiliano Allegri con le dichiarazioni rilasciate dopo Ajax-Juventus ha puntato nuovamente i riflettori sul suo futuro.

Dopo la sconfitta di Madrid contro l'Atletico, l'avventura dell'allenatore toscano in bianconero sembrava essere giunta al capolinea poi la rimonta e i quarti di Champions conquistato avevano di fatto congelato qualsiasi discorso.

Ora dall'Inghilterra partono proprio dalle parole di ieri per rilanciare la candidatura di Allegri per il Chelsea: Sarri difficilmente sarà riconfermato a Londra anche se è ancora in corsa per un piazzamento Champions e si sta giocando l'Europa League e l'attuale tecnico della Juve è un profilo che piace da sempre ai dirigenti 'Blues'. Così il 'Mirror' rilancia la sua candidatura evidenziando anche come le quote del suo approdo al Chelsea siano calate sensibilmente dopo ieri sera. Molto dipenderà però anche dalla decisione della Fifa sul blocco del mercato, spartiacque per la prossima stagione del club londinese e non solo...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui