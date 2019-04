p>CALCIOMERCATO INTER ROBBEN / Dopo 10 stagioni in Germania, Arjenlascerà la prossima estate il: l'olandese non ha rinnovato il proprio contratto con il club bavarese e come già dichiarato ripartirà da una nuova esperienza. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Tra le diverse squadre accostate all'ex Chelsea e all'ex Real Madrid c'è anche l'Inter ma al momento il futuro di Robben è ancora indecifrabile. Come confermato dallo stesso giocatore ai microfoni di 'Sky Sport News': ''Futuro? Sono arrivate alcune offerte, ma io adesso voglio solo tornare ad allenarmi con continuità. Non ho ancora preso una decisione definitiva".

