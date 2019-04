CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID BALE / Il Real Madrid ha deciso: Gareth Bale può preparare le valigie perché nella nuova era Zidane per il gallese non c'è spazio. Questo però non significa che sarà venduto con lo sconto, anzi: come riferisce 'as.com', il prezzo fissato per Bale si aggira intorno ai 130 milioni di euro.

Una cifra che poche squadre al mondo possono permettersi, anche perché c'è da aggiuingere anche l'ingaggio elevato percepito dal calciatore. Ecco perché al Real sono pronti anche ad ascoltare eventuali offerte di scambio: due i nomi desiderati dalle parti del Bernabeu, Pogba deleddel. Red Devils e Spurs sono tra le squadre accostate a Bale, così comeche viste le cifre partono sicuramente in seconda fila.