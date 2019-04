Calciomercato Inter, affare Andre Gomes: Everton allo scoperto

CALCIOMERCATO INTER ANDRE GOMES SILVA / E' stato più volte ad un passo dall'approdare in Italia senza mai riuscirci, per AndreGomes lo sbarco in Serie A potrebbe essere ancora rimandato a data da destinarsi.

Il calciatore nelle scorse sessioni di calciomercato è stato accostato a Napoli, Milan e soprattutto Inter ma nel suo futuro potrebbe esserci ancora l'Everton, intenzionato a riscattarlo dal Barcellona. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il tecnico del club inglese, Marco Silva è uscito alla scoperto: "Vogliamo provare a tenere sia Andre Gomes che Kurt Zouma" si legge su 'SkySports'