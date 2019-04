CALCIOMERCATO INTER RINNOVO SKRINIAR / Affare fatto: l'Inter ha in pugno il rinnovo di Milan Skriniar. Con il difensore slovacco sarebbe stato trovato l'accordo per il prolungamento di contratto fino al 2023 con ingaggio rivisto verso l'alto.

Lo riferisce 'Sky', secondo cui per l'ufficialità ci sarà ancora da attendere un po' di tempo perché sono da sistemare alcuni dettagli burocratici.

La notizia dell'intesa per il rinnovo arriva dopo le parole di Mithat Halis, uno degli agenti del difensore, che a 'Libertad Digital' aveva fatto il punto sul suo assistito: "L'Atletico Madrid si è interessato a llui quando era alla Samp, ora non c'è niente. Il suo prezzo è molto alto: l'Inter non scenderà sotto i 100 milioni di euro, una cifra che possono permettersi solo due squadre in Spagna e le big della Premier. Anche per Barcellona o Real Madrid al momento non c'è nessuna trattativa aperta". Lo stesso agente ha poi aggiunto: "L'Inter ha già detto no in passato al Manchester City prima che Guardiola prendesse Laporte"

