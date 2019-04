CALCIOMERCATO NAPOLI YOUNES / Amin Younes sta trovando un po' più di spazio nelle ultime uscite del Napoli dopo mesi passati tra infortuni e panchina. In un'intervista a 'Goal e Spox' il calciatore tedesco ha parlato del suo futuro: "Ora sto bene a Napoli, mi sento a casa. All'inizio però è stata dura: non è mai semplice trasferirsi in un altro paese, parlare un'altra lingua. Poi c'è stato l'infortunio e ho potuto giocare soltanto da dicembre.

Ora sto bene, mi piace lo stile di gioco della squadra che è simile a quello dell'. Si fa tanto possesso palla, con la differenza che qui il livello è più alto".

Younes commenta anche le voci sul possibile addio a gennaio: "Non volevo andare via: il mio unico obiettivo era ed è affermarmi nel Napoli. A gennaio sono stato qualche settimana in Belgio per una riabilitazione speciale e per tornare al 100%. Il Napoli è sempre stato il club perfetto per me: non voglio andare via prima di aver conquistato lo scudetto con gli azzurri".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui