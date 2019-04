CALCIOMERCATO MILAN LAXAT CASTAGNE / Dopo Conti e Kessie, il Milan potrebbe accogliere un nuovo giocatore dall'Atalanta. Leonardo - come riportano i colleghi di La Gazzetta dello Sport - avrebbe avuto contatti positivi con gli agenti di Timothy Castagne.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . Il terzino belga è dunque più di un'idea per i rossoneri, che potrebbero mettere sul piatto un giocatore che non sta trovando molto spazio, Diego Laxalt. L'esterno torna così in orbita Atalanta : il calciatore è ammirato particolarmente da, che ne ha esaltato le qualità al Genoa.