ROMA-UDINESE DIRETTA LIVE SERIE A CRONACA TEMPO REALE RANIERI CHAMPIONS TUDOR SALVEZZA - Rinfrancata dalla vittoria esterna sul campo della Sampdoria, targata capitan De Rossi, la Roma scende in campo per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi di Claudio Ranieri, che si trovano a ridosso della zona Champions League, ospitano l'Udinese di Igor Tudor, impegnata nella lotta per la salvezza e reduce dall'importante successo casalingo contro una diretta concorrente come l'Empoli.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico'.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-UDINESE

Roma (4-4-2): Mirante; Juan Jesus, Manolas, Fazio, Marcano; Zaniolo, Cristante, De Rossi, El Shaarawy; Dzeko, Schick. Allenatore: Ranieri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 84; Napoli 64; Inter 57; Milan e Atalanta 52; Roma 51; Lazio* e Torino 49; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo e Cagliari 36; Spal** 35; Parma e Genoa 34; Udinese* 32; Bologna 30; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11

*una partita in meno

** una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui