SPAL-JUVENTUS DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE SEMPLICI ALLEGRI KEAN - Dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la Juventus torna in campo e apre la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri fanno visita alla Spal di Leonardo Semplici, reduce dalla sconfitta esterna sul campo del Cagliari. Alla capolista mancano tre punti per conquistare l'ottavo Scudetto consecutivo.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-JUVENTUS

SPAL (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Murgia; Floccari, Petagna. All. Semplici

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Barzagli, Gozzi, Spinazzola; Cuadrado, Bentancur, Kastanos, Cancelo; Dybala, Kean. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 64; Inter 57; Milan e Atalanta 52; Roma 51; Lazio* e Torino 49; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo e Cagliari 36; Parma e Genoa 34; Udinese* e Spal 32; Bologna 30; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11

*una partita in meno

