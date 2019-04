CALCIOMERCATO MILAN RIVOLUZIONE CENTROCAMPO / Il Milan è pronto ad una vera e propria rivoluzione a centrocampo. In estate le attenzioni di Leonardo, Maldini e Gazidis saranno puntate soprattutto alla mediana, che potrebbe cambiare drasticamente il suo aspetto. Ad oggi l'unica certezza porta il nome di Paqueta. Il brasiliano, con il suo ottimo impatto, ha convinto pienamente e sarà al centro del progetto rossonero. Tutti gli altri, chi per un motivo, chi per un altro, potrebbero non esserci nella stagione 2019-2020.

Oltre al brasiliano, il Milan dovrebbe ripartire anche da Bakayoko. L'intenzione - come dichiarato da Maldini - sarebbe questa. Con la Champions non ci sarebbe alcun dubbio ma senza il quarto posto le cose potrebbero cambiare.

Se i rossoneri decidessero di puntare comunque sul francese, versando 35 milioni di euro al Chelsea, il sacrificato sarebbe certamente, che ha parecchio mercato in Premier League ma anche in Cina.potrebbe 'far fuori' anche. L'argentino non è una priorità per i rossoneri e con l'ex Monaco in rosa, dirgli addio sarebbe certamente più semplice. Lo vogliono in Cina, Argentina e Francia. Se non si sentisse al centro del progetto potrebbe davvero salutare. Lo faranno certamente, invece,, che andranno via a zero. In estate ci sarà poi da capire le condizioni di

In un centrocampo che cambierà radicalmente, con davvero tanti innesti, potrebbe trovare spazio Calhanoglu. Il turco ha dimostrato di poter giocare meglio da mezz'ala e il suo addio alla fascia - soprattutto se dovessero arrivare due ali - sembra davvero scontato. Con il 'nuovo acquisto' turno, saranno almeno 2-3 i volti nuovi, sognando sempre il grande colpo dalla Capitale...

