ARSENAL NAPOLI EMERY ANCELOTTI / Poche ore ad Arsenal-Napoli, match fondamentale per l'andata dei quarti di finale di Europa League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico dei 'Gunners', Unai, intervistato da 'Sky Sport', rifiuta il ruolo di favorito e scherza: "Vincea mani basse, non ci sono dubbi. La partita sarà dura ed equilibrata, le possibilità di passare il turno sono 50 e 50. Li abbiamo studiati, il Napoli in campionato ha grande distacco dallama è tranquillo sulle inseguitrici. Ha qualità ed esperienza per fare bene in questa partita".