CALCIOMERCATO MILAN FUTURO BAKAYOKO MALDINI / Bakayoko è certamente tra le sorprese del Milan di quest'anno. Dopo un inizio complicato, il centrocampista francese è diventato un vero trascinatore, oltre che un idolo dei tifosi.

Difficile davvero farne a meno; Paolo, intervenuto ai microfoni di 'Sportmediaset' non ha dato certezze in merito al riscatto: "Ha dimostrato grande carattere, non aveva iniziato benissimo e si è dovuto calare in una realtà diversa a cui era abituata. Siamo super contenti di lui, proveremo a riscattarlo: dipenderà dale dalla posizione finale di campionato. Laconterà nel mercato ma anche per l'entusiasmo del gruppo, sarebbe brutto non andare nell'Europa dei grandi per la settima volta di fila. Tornare protagonisti in Champions necessita di tanto lavoro e vogliamo farlo nel più breve tempo possibile".