CALCIOMERCATO JUVENTUS CHRISTENSEN CHELSEA / Andreas Christensen sembrava essere vicino ad un approdo in Italia durante il calciomercato di gennaio. Il difensore del Chelsea è stato accostato a Inter, Milan ma soprattutto Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I bianconeri hanno pensato al calciatore per sostituirema adesso le cose sembrano drasticamente cambiate. Il giocatore danese pare, infatti, non aver alcuna intenzione di cambiare aria. Le sue dichiarazioni non lasciano dubbi: "Ho ancora un contratto lungo e sono orgoglioso di essere un giocatore del Chelsea - si legge su 'SkySports' - Sono passati sei anni, quasi sette e per me questo non è cambiato. Mi considero un giocatore del Chelsea e spero di continuare ad esserlo".