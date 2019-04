CHAMPIONS TOTTENHAM KANE ALLI / Non solo Kane, il Tottenham è in apprensione anche per le condizioni di DeliAlli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il calciatore è stato costretto a lasciare il campo di gioco del match dicontro ilper un problema alla mano. Come riporta il Daily Mail, il calciatore potrebbe aver riportato una frattura all'arto sinistro. Non proprio una bellissima notizia perdopo il ko - decisamente più grave - del suo centravanti. Nelle prossime ore se ne dovrebbe sapere di più sulle condizioni di Alli.