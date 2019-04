Calciomercato Juventus, dalla Spagna: c'è Umtiti

CALCIOMERCATO JUVENTUS UMTITI / In un modo o nell'altro, ruota tutto attorno a de Ligt. Il difensore olandese ieri ha stregato ancora una volta la Juventus, ma è anche una priorità di mercato del Barcellona.

L'eventuale approdo in Catalogna del difensore dell'Ajax potrebbe comunque avere un peso sul calciomercato bianconero, che potete SEGUIRE QUI . Secondo 'Don Balon', infatti, l'acquisto del classe 1999 metterebbe alla porta Samuel, per il quale il club bianconero sarebbe in vantaggio rispetto ad Arsenal, Manchester United e Psg. Il sito spagnolo parla addirittura di un potenziale budget da 80 milioni di euro per l'ex Lione.