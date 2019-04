Calciomercato Roma, Pallotta ha scelto Campos. E Totti?

CALCIOMERCATO ROMA CAMPOS LILLE PALLOTTA MASSARA - Luis Campos in coppia con Frederic Massara: sarebbe questa, secondo 'Il Messaggero', l'idea che starebbe prendendo sempre più corpo nella testa del presidente della Roma, James Pallotta, per la guida del calciomercato giallorosso del futuro.

Attualmente al il portoghese sembra essere più vicino all'approdo nella Capitale per affiancare l'attuale direttore sportivo, su suggerimento del consigliere di Pallotta, Franco. E se davvero dovesse andare così, Francescouscirebbe ridimensionato da questa decisione e bisognerà eventualmente capire quale ruolo gli sarà affidato, e se lo accetterà. In ribasso le quotazioni di Gianlucadel, mentre per la panchina i nomi 'caldi' sono i soliti noti: