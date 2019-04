CALCIOMERCATO MILAN MALDINI GATTUSO FAIR PLAY FINANZIARIO / Finale di stagione fondamentale per il Milan, che sabato sera affronterà la Lazio in uno scontro diretto fondamentale per la zona Champions League. Paolo Maldini, dirigente rossonero responsabile per lo svilluppo dell'area sport, è stato intervistato da 'Sport Mediaset', parlando dei prossimi impegni e della situazione del club. "La Lazio gioca bene e si gioca le sue possibilità - ha detto - Con loro e con il Torino servono due risultati positivi anche per avere gli scontri diretti a favore.

Un punto in appena quattro partite? Con laabbiamo dimostrato di esserci fisicamente e mentalmente. Siamo soddisfatti del lavoro di, non è mai stato in discussione. E' l'allenatore giusto per noi. Abbiamo un rapporto molto schietto con lui, non gli avevamo chiesto la Champions a inizio stagione, ma adesso che ci siamo...Il deferimento? Non è una sorpresa, siamo sempre in contatto con loro. Sotto analisi c'è il periodo precedente a quello di, siamo pronti a qualsiasi evenienza e abbiamo le nostre armi. Anche l'anno scorso dovevamo essere esclusi dalle coppe, poi è intervenuto il. Siamo una società sana e senza debiti e l'Uefa lo sa, impedirci di intervenire sul mercato è anticostituzionale".