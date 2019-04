CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS JUVE NAPOLI / Con un agente come Mino Raiola e una clausola rescissoria da appena 36 milioni di euro, diventare uno dei nomi più chiacchierati in sede di calciomercato è quasi automatico.

Pilastro difensivo della, Kostasrappresenta un'occasione quasi unica per le big europee e il suo nome è destinato ad indirizzare le dinamiche di mercato, che potete seguire CLICCANDO QUI . All'estero, ma non solo.

Come è noto, l'ex Aek Atene piace molto alle big inglesi, mentre in Italia si parla ormai da diverso tempo della Juventus. Quello bianconero non è però l'unico club italiano sulle tracce del calciatore. Secondo 'il Romanista', infatti, allettato dalla clausola accessibile, il Napoli sta facendo una corte serrata al difensore.

