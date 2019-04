DIRETTA SAMPDORIA GENOA - La Sampdoria e il Genoa si affrontano nel derby della Lanterna valido per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A.

Reduci da due sconfitte di fila, i blucerchiati dimisurano le residue chance di centrare la qualificazione in Europa League contro i cugini rossoblu diche invece hanno bisogno di un successo per non rischiare di essere coinvolti nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Biraschi, Romero, Criscito; Bessa, Rolon, Veloso, Lazovic; Sanabria, Kouame. All. Prandelli

CLASSIFICA:

