DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA - La Fiorentina sfida il Bologna in una gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i viola battezzano il ritorno in panchina di Montella al posto di Pioli con l'obiettivo di invertire la rotta e provare a finire bene la stagione. Dall'altro i rossoblu di Mihajlovic vogliono bissare il successo sul Chievo della settimana scorsa per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Dabo, Veretout, Gerson, Biraghi; Muriel, Simeone. All. Montella

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Classifica Serie A: Juventus** 84; Napoli 64; Inter 57; Milan** 55; Roma** 54, Atalanta 52; Torino** 50; Lazio 49; Sampdoria** 48; Fiorentina** 40; Cagliari** 37; Sassuolo** 37; Spal** 35; Parma** 35; Genoa** 34; Udinese* 32; Bologna** 31; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11.

*una partita in meno

** una partita in più

