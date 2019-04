DIRETTA FIORENTINA BOLOGNA - La Fiorentina sfida il Bologna in una gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i viola battezzano il ritorno in panchina di Montella al posto di Pioli con l'obiettivo di invertire la rotta e provare a finire bene la stagione.

Dall'altro i rossoblu divogliono bissare il successo sul Chievo della settimana scorsa per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo; Chiesa, Benassi, Veretout, Fernandes, Biraghi; Muriel, Simeone. All. Montella

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui