DIRETTA TORINO CAGLIARI - Il Torino ospita il Cagliari nel lunch match valido per la 32esima gioranta del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. I granata di Mazzarri hanno bisogno di un successo per restare in corsa per un posto in Europa League, mentre i rossoblu di Maran vogliono centrare un risultato positivo per raggiungere al più presto la salvezza aritmetica.

FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Zaza. All. Mazzarri

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Padoin, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella, João Pedro; Pavoletti. All.Maran.

CLASSIFICA: Juventus** 84; Napoli 64; Inter 57; Milan** 55; Roma 54**, Atalanta 52; Lazio e Torino 49; Sampdoria 45; Fiorentina 39; Sassuolo e Cagliari 36; Spal** 35; Parma e Genoa 34; Udinese 32*; Bologna 30; Empoli 28; Frosinone 23; Chievo 11.

*una partita in meno

** una partita in più

