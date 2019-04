ROMA UDINESE RANIERI / Roma alla prova Udinese sabato nell'anticipo di campionato. Claudio Ranieri ha presentato la sfida contro i friulani di Tudor in conferenza stampa: "Sono preoccupato: dobbiamo essere lucidi, intelligenti, pazienti e non farci prendere in contropiede perché è quello che vogliono loro. Chiedo aiuto al pubblico, ci deve stare vicino e capire che sarà fondamentale la partita per noi. Siamo in corsa, abbiamo bisogno di loro: la Champions è lì, vogliamo andarci. L'anno scorso l'impresa con il Barcellona? Mi interessa l'Udinese, quello che è stato non conta più nulla, ciò che verrà è importante. I tifosi che vogliono un'altra prestazione di qualità per vincere ed andare in Europa".

Ranieri poi si sofferma sulle scelte di formazione: "Dzeko e Schick insieme? Sapete che a me piace giocare a due attaccanti davanti, ma credo che l'Udinese voglia questo. Per cui credo che sceglierò uno dei due.

ha fatto differenziato, oggi si allena con noi e vediamo come sta. Poi deciderò, potrei anche giocare a tre, staremo a vedere.? Daniele può giocare ed è la cosa più importante.è un giocatore per me di grossa potenzialità, si era fatto conoscere alla grande nell'Atalanta. Ha qualità, inserimenti e potenzialità nel fare gol importanti. Mi fa piacere averlo in squadra.? E' in gamba, non è facile uscire da un progetto dove sono schematizzati differentemente rispetto a quanto avviene in Italia. Si sta adattanto bene, mi aspetto molto da lui, così come mi aspetto tanto dal".

Infine sul ruolo di Totti nella dirigenza: "E' la persona giusta per assumere un ruolo sempre più importante. Ama Roma, è capace e sta facendo un passo alla volta. Ha tanta voglia di arrivare ad alti livelli, glielo auguro. Bisogna anche saperlo aspettare e farlo crescere, nessuno nasce imparato: era giocatore fino all’altro ieri... Francesco sa moltissimo del calcio giocato e adesso sta ampliando le sue conoscenze".

