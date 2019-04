ARSENAL NAPOLI EUROPA LEAGUE TV STREAMING FORMAZIONI CALCIOMERCATO / E' il match più atteso di EuropaLeague, è praticamente una finale anticipata: all''Emirates Stadium' di Londra va in scena l'andata dei quarti di finale tra l'Arsenal e il Napoli. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, reduci da due partite non certo esaltanti contro Empoli e Genoa, hanno messo nel mirino ormai da tempo il trofeo internazionale. I campani scenderanno in campo con la migliore formazione, con Milik pronto a guidare l'attacco e a sfidare un rimpianto del calcio italiano, Pierre-Emerick Aubameyang. Dopo la due giorni di Champions League, tutti gli occhi degli esperti saranno puntati a Londra, con i tanti campioni delle due squadre che potrebbero infiammare l'estate. Calciomercato.it vi presenta Arsenal-Napoli di Europa League, le probabili formazioni, dove vederla in Tv e i possibili intrecci di mercato.

Arsenal-Napoli, Koulibaly sfida Aubameyang: le scelte di Emery e Ancelotti

E' tutto pronto per la sfida tra l'Arsenal di Emery e il Napoli di Carlo Ancelotti. Le news Napoli suggeriscono pochi dubbi di formazione: il mister italiano è intenzionato a schierare la sua miglior formazione con Meret, che torna a difendere la porta, dopo il turno di riposo contro il Genoa. Il giovane portiere avrà davanti a sé il solito Koulibaly. La linea a quattro dovrebbe essere completata da Mario Rui, Maksimovic e Hysaj. L'albanese è l'unico in ballottaggio ma è in vantaggio su Malcuit, per il ruolo di terzino destro. Nessun dubbio a centrocampo dove la linea a quattro sarà completata da Callejon, Allan, Fabian e Zielinski. Attacco composto da Milik e Mertens. La tentazione Insigne dal primo minuto è tanta, anche con un eventuale cambio di modulo e ritorno al tridente, ma la sensazione è che alla fine l'azzurro parta dalla panchina al pari di Ounas altra carta che Ancelotti ha intenzione di giocarsi.

Qualche dubbio in più per Unai Emery, che punterà certamente sul futuro juventino Ramsey. Resta però da capire la posizione, più avanzata se in campo ci sarà Xhaka, da centrocampista puro con Ozil sulla trequarti. Dietro c'è anche l'incognita Koscielny, non al meglio e destinato alla panchina. La certezza è ovviamente rappresentata dall'attacco con Lacazette e Aubameyang. In porta ci sarà l'esperto Cech che sarà guidato da due vecchie conoscenze del calcio italiano come Mustafi e Papastathopoulos. A centrocampo nessun dubbio per Torreira.

Arsenal-Napoli, che avrà il suo calcio d'inizio alle ore 21.00, verrà trasmessa in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8 e in streaming per i possessori di Sky Go.

Probabili formazioni

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. All. Ancelotti.

Calciomercato, da Barella a Veretout: obiettivi comuni per Arsenal-Napoli

La sfida nella sfida. Il calciomercato del Napoli potrebbe incrociarsi con quello dell'Arsenal. I due club sono dunque pronti a scontrarsi anche fuori dal campo: i nomi più caldi riguardano il centrocampo. Giuffredi, agente di Jordan Veretout, è volato a Londra. Il calciatore della Fiorentina, valutato circa 25 milioni di euro è un obiettivo comune e stasera potrebbe avvicinarsi all'una o all'altra squadra. Altro profilo seguito da entrambe è Barella del Cagliari. La conferma arriva anche da John Cross, giornalista del Mirror, intervistato da Calciomercato.it: "Barella? L'Arsenal cerca un centrocampista con le sue caratteristiche".

Ma i Gunners sono sempre stati attenti al mercato italiano: Mustafi e Torreira ne sono una prova e in estate potrebbero esserci ancora nuovi intrecci con i club di Serie A. Ramsey giocherà con la maglia della Juventus ma non sono esclusi altri colpi provenienti da Londra: il Milan potrebbe essere interessato al profilo di Mkhitaryan, grazie anche ai buoni rapporti con l'agente Raiola, e l'Inter potrebbe fiondarsi su Ozil, cercato già durante il mercato invernale, in un ipotetico scambio con Perisic, che potrebbe tornare di moda per i Gunners.

Niente da fare invece per Mauro Icardi, propenso con la moglie a trasferirsi a Madrid. Arsenal-Napoli sarà infine un'occasione importante per i tantissimi osservatori, per vedere ancora una volta all'opera due profili azzurri importanti come Koulibaly e Allan, che sono seguiti dai più grandi club d'Europa e che potrebbero lasciare Napoli a cifre astronomiche, superiori ai 100 milioni di euro.

