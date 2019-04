Calciomercato Inter, il dribbling di Radu sul futuro

CALCIOMERCATO INTER RADU / Si è preso prima il posto da titolare al Genoa, ora punta l'Inter. La parabola di Andrei Radu ha convinto i dirigenti nerazzurri che dopo la cessione al 'Grifone' starebbero valutando la possibilità di esercitare l'opzione per riacquistarne il cartellino a fine stagione.

L'obiettivo sarebbe far diventare il romeno l'estremo difensore numero uno nel giro di due stagioni, per raccogliere in maniera graduale l'eredità di Samir. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', però, Radu frena: "Castellini, Orlandoni, Bosaglia. Devo dire grazie a loro se sono arrivato qui. Ma non penso al futuro. Io procedo per gradi, non guardo al fatto che l'Inter potrebbe riprendermi: nella mia testa metto solo gli obiettivi del club in cui gioco. Ora conta salvarsi. Stop. Poi, certo, voglio maturare ancora, sia a livello tecnico sia di comportamento, però vivo il presente".