CALCIOMERCATO JUVE INTER VAN DE BEEK NERES / Una fucina di talenti la rosa dell'Ajax. Non solo de Ligt e de Jong, quest'ultimo già prelevato a suon di milioni dal Barcellona. A spiccare ieri sera nel match di Champions League con la Juventus sono state anche le prestazioni di van de Beek e Neres, con il brasiliano autore della rete che ha pareggiato il vantaggio dei bianconeri con Cristiano Ronaldo.

A Paratici e Nedved - che hanno studiato nuovamente da vicino de Ligt - non sarà sfuggita l'ottima prova del 21enne centrocampista olandese, il meno 'pubblicizzato' dei gioielli di ten Hag ma elemento preziosissimo per lo scacchiere del tecnico dei 'Lancieri'. Centrocampista o attaccante aggiunto, van de Beek ha messo in costante difficoltà i dirimpettai bianconeri con i suoi movimenti, mostrando anche una buona qualità di palleggio.

Un 'tuttocampista' che si sposerebbe con le alchimie di Massimilianoe che potrebbe fare al caso della Juve in caso di permanenza a Torino del mister livornese.

Ad incantare nella notte della 'Cruijff Arena' è stato anche Neres, a tratti imprendibile per la retroguardia ospite. Freccia dal dribbling ubriacante, ma votato anche al sacrificio durante i 90 minuti di gioco: senza dimenticare ovviamente la perla dell'1-1, che tiene in vita i sogni di gloria dell'Ajax. L'ex San Paolo ha già attirato l'interesse di Milan, Liverpool ed Everton, ma ieri ad Amsterdam erano segnalati anche gli scout dell'Inter che sicuramente avranno preso appunti sul tornante classe '97. Neres può rientrare nella lista di Marotta e Ausilio per coprire il vuoto lasciato da Perisic, che la prossima estate potrebbe fare le valigie e salutare la Pinetina.

