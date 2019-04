Calciomercato Roma, Benatia e il retroscena su Ziyech

CALCIOMERCATO ROMA BENATIA ZIYECH / Tra i grandi protagonisti dell'Ajax euro-avversario della Juventus ai quarti di Champions, Hachim Ziyech come ampiamente raccontato da Calciomercato.it è stato ad un passo dalla Roma che continua a seguirlo.

A parlare della trattativa sfumata per il fantasista marocchino, in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' è il connazionale Medhi, ex giallorosso ed ex Juventus ora in Qatar, che racconta: "Durante il Mondiale (2018, ndr) parlavamo di Roma, mi faceva mille domande, era molto interessato. Poi non so perché non sia arrivato. Credo non lo sappia neanche lui".