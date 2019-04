CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIELLINI CAN / Juventus in campo senza Giorgio Chiellini ieri nel catino della 'Cruijff Arena' contro l'Ajax. Positiva comunque la prova di Rugani nel cuore della difesa, con il giovane difensore che non ha fallito la prima 'vera' prova a livello internazionale in maglia bianconera.

Massimilianosi augura però di recuperare il suo capitano in vista del ritorno di martedì a Torino, con le condizioni dell'esperto difensore che vengono monitorare quotidianamente dallo staff medico juventino.

Chiellini sta continuando nelle terapie alla Continassa, anche se ad oggi una sua disponibilità per la sfida dell''Allianz Stadium' contro i 'Lancieri' appare complicata. Qualche chance in più avrebbe Emre Can, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata con il Milan. Come per Chiellini, le condizioni del tedesco saranno valutate giorno per giorno in vista di martedì. I due saranno sicuramente out per l'anticipo di campionato a Ferrara contro la Spal, che può consegnare l'ottavo scudetto consecutivo ai campioni d'Italia. Per sabato out anche Caceres, mentre Khedira e Douglas Costa potrebbero tornare titolare per mettere minutaggio nelle gambe in prospettiva Ajax.

