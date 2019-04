SONDAGGIO CM.IT - Ajax-Juventus, tifosi sicuri: ecco il migliore dei bianconeri

AJAX JUVENTUS MIGLIORE IN CAMPO / Con la testata di Cristiano Ronaldo la Juventus si mette in una posizione di vantaggio in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo l'1-1 della 'Johann Crujff Arena'.

I ragazzi terribili dihanno provato in ogni modo nel finale a ribaltare il risultato, ma la difesa bianconera ha retto grazie anche alla prestazione di Danieleche, schierato per via del forfait di Chiellini, dai followers di Calciomercato.it su Twitter è stato votato come il migliore degli juventini scesi in campo ieri sera ottenendo il 35% delle preferenze. Meglio di(26%), dello stesso CR7 (25%) e di Bernardeschi (14%).