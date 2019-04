CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / Dopo aver deciso la sfida di campionato contro il Milan, Moise Kean ieri sera è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina nel match di Champions della Juventus in casa dell'Ajax. Massimiliano Allegri dalla panchina si è affidato a Douglas Costa e Dybala nel secondo tempo, non utilizzando il giovane attaccante.

Tutte le ultime news di mercato: Clicca Qui

Per Kean potrebbe esserci però già spazio sabato nell'anticipo di campionato a Ferrara, nel match che può consegnare l'ottavo scudetto consecutivo alla 'Vecchia Signora'. Il centravanti classe 2000 sta sta mettendo in mostra a suon di gol in bianconero e in Nazionale, con Paratici che punta a blindarlo al più presto con il rinnovo di contratto, in scadenza attualmente nel giugno 2020. Stando a' Tuttosport', la prossima settimana sarebbe in programma un incontro con l'agente Raiola per fare il punto sul futuro del giocatore, che potrebbe allungare fino al 2024 il proprio accordo con la Juve. Kean ha tanti estimatori all'estero - Ajax in primis - e in Italia a gennaio fu nei radar anche del Milan come confermato dal Dt rossonero Leonardo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui