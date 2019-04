Calciomercato Milan, da Bakayoko a Suso: Leonardo costretto ai salti mortali

CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO SUSO / L'annuncio da parte dell'UEFA del deferimento nei confronti del Milan crea ulteriore fermento in casa dei rossoneri che nella programmazione del prossimo calciomercato devono far bene i conti. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' non ci dovrebbe essere uno stop alle operazioni, anche se il rosso è profondo e entro il 30 giugno 2021 bisognerà chiudere con un disavanzo gestionale di 30 milioni di euro. Per cui si raccomandano dei risparmi, mentre bisognerà aumentare i ricavi centrando necessariamente la Champions League.

Nel frattempo si vive quindi una fase di incertezza nella quale Leonardo deve costruire il suo mercato.

Considerato Bakayoko un elemento molto importante, per poterlo riscattare e mettere a bilancio una spesa così importante (35 milioni di euro è la cifra pattuita con il Chelsea) si renderanno necessarie plusvalenze di rilievo, che ad esempio Kessie difficilmente può garantire essendo stato pagato 28 milioni. Meglio Suso, anche se bisogna trovare un club disposto a pagare la clausola da 40 milioni di euro. Quel che appare ormai evidente, in ogni caso, è che questa volta l'effetto Fair Play Finanziario inciderà più che in passato e per evitare l'uscita dei big Leonardo dovrà fare i salti mortali, sentenzia la 'Rosea'.

