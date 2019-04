CALCIOMERCATO ROMA BENATIA / A gennaio ha salutato la Juventus per volare in Qatar, all'Al Duhail, dove ha firmato un contratto di due anni e mezzo. Ma a quasi 32 anni (li compirà il 17 aprile) quello di Medhi Benatia potrebbe non essere un addio all'Italia, bensì un arrivederci.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il difensore marocchino racconta del suo legame fortissimo con Roma nonostante la permanenza di un solo anno in giallorosso e quando gli viene chiesto delle voci secondo cui con gli sceicchi interessati allapotrebbe tornare nella Capitale, sorridendo risponde: "Magari". Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

"Ci stiamo ambientando, sapevo che il calcio qui non è ad alti livelli, ma la vita è serena - prosegue quindi Benatia -. Poi vediamo, ho firmato per due anni e mezzo ma non sono abituato a fare programmi. Fino ad un anno fa avevo tenuto la casa a Roma, adesso l'ho venduta. Ma Roma rimarrà sempre speciale per me".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui