CALCIOMERCATO INTER CONTE / Attenzione a dare per spacciato Luciano Spalletti che, nonostante tutte le turbolenze, sta navigando verso l'obiettivo per il secondo anno consecutivo. Ma che l'Inter stia ragionando sui possibili sostituti del tecnico toscano ed in cima alla lista dei desideri ci sia Antonio Conte pare ormai evidente. Nei giorni scorsi sono circolate le voci sui primi sondaggi esplorativi da parte della dirigenza nerazzurra, oggi 'La Gazzetta dello Sport' riporta ulteriori dettagli della possibile trattativa non escludendo però un epilogo a sorpresa. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui!

Le richieste dell'ex manager del Chelsea sono infatti molto chiare: contratto triennale da 10 milioni di euro di sterline a stagione (al cambio sono circa 11,6 milioni di euro). Tema, questo, che non può essere messo in discussione. Ma ciò che più conta non è l'aspetto economico, bensì il progetto tecnico posto dall'allenatore come condizione fondamentale per valutare qualsiasi tipo di proposta.

Calciomercato, non solo Inter per Conte

Conte non ne fa dunque una questione di soldi né una questione di partecipazione alla Champions o all'Europa League: per questo non vanno scartate neanche ipotesi come Milan e Roma (seppur non semplici). Sceglierà in base a chi gli garantirà armi serie per lottare fin da subito per la vittoria. Così, dopo aver rifiutato il Real Madrid in cui la figura presidenziale non lascia molti margini di intervento al tecnico, al momento nessuna pista verrebbe considerata in pole position dall'allenatore che, anzi, qualora non arrivasse la proposta adeguata e che risponde a tutte le sue esigenze in termini di ambizione, sarebbe disposto anche ad allungare il suo periodo sabbatico.

Quali sono quindi le possibili destinazioni per Conte? Sfumato il Manchester United e rifiutato il Real ripartito da Zidane, l'Inter resta tra le candidate più serie anche in virtù dell'arrivo di Marotta. Occhio però alla Juventus, che prende quota in maniera importante in caso di addio di Allegri. In corsa anche Milan e Roma, difficile il Psg, più interessante il BayernMonaco.

