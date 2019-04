CALCIOMERCATO INTER MILAN WENGER ICARDI / C'è l'Italia sulla strada dell'Arsenal, non soltanto in campo: se sul terreno di gioco i 'Gunners' ospitano questa sera il Napoli nell'andata dei quarti di finale di Europa League e in campionato sfidano il Chelsea di Sarri per la zona Champions, sul mercato non mancano gli incroci potenziali. Da Barella a Icardi, passando dall'ex Wenger, tanti i nomi che legano in qualche modo l'Arsenal con la Serie A. Calciomercato.it ne ha parlato in esclusiva con John Cross, giornalista del Mirror', che è partito dal futuro di Mesut Ozil, un nome che negli ultimi mesi è stato spesso accostato all'Inter, come raccontano tutti gli aggiornamenti che puoi trovare qui: "Sarei sorpreso se i nerazzurri pagassero lo stipendio del tedesco - spiega -.

Calciomercato Milan, Wenger in panchina: Cross dice no

Barella? L'Arsenal cerca un centrocampista con quelle caratteristiche e comprerà anche un esterno". Una lista della spesa nella quale non compare però Mauro Icardi, nonostante gli accostamenti recenti: "Nessuna chance di vederlo all'Arsenal" il lapidario commento di Cross. Come raccontato da Calciomercato.it Icardi e Wanda Nara sono propensi a trasferirsi a Madrid , con l'Atletico interessato all'attaccante dell'Inter.

Da una milanese all'altra, con il Milan che deve decidere cosa fare del futuro di Gattuso: in caso di cambio in panchina si è parlato anche di Arsene Wenger, storico condottiero dell'Arsenal fino allo scorso anno. Ipotesi però a cui in Inghilterra non credono assolutamente: "Non c'è nessuna possibilità che Wenger alleni il Milan. - conclude Cross ai nostri microfoni - In Inghilterra troviamo questa idea molto divertente".

