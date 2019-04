ARSENAL NAPOLI CROSS / Una finale anticipata, la sfida tra due delle favorite alla vittoria finale di Europa League: sia Arsenal che Napoli speravano di incontrarsi nell'atto conclusivo della competizione ed invece oggi all'Emirates andrà in scena l'andata dei quarti di finale con soltanto una delle due formazioni che andrà avanti nel torneo. Gunners o azzurri? Calciomercato.it ne ha parlato con il giornalista del 'Mirror' John Cross che in esclusiva ha detto la sua sulla sfida tra Emery e Ancelotti, mettendo in risalto le pecche della squadra londinese: "L'Arsenal è tanto forte in casa, quanto orribile fuori - il giudizio del cronista inglese -. Se vogliono avere possibilità di passare il turno devono vincere questa sera".

Le due squadre si presentano all'appuntamento europeo in maniera molto diversa: il Napoli ha ormai 'chiuso' il campionato con un secondo posto quasi certo, mentre l'Arsenal è impegnato nella bagarre per la conquista di un piazzamento Champions. Un fattore che potrebbe incidere sul risultato del doppio confronto: "I Gunners devono equilibrare gli sforzi su entrambe le competizioni. La squadra è tesa e il campionato può rappresentare una grande distrazione".

Una battutaa sulla formazione che Emery manderà in campo questa sera, con il tecnico che in conferenza ha lasciato qualche dubbio sulle scelte degli undici titolari: "Ramsey ha recuperato e ci sarà, Xhaka anche ha buone possibilità, mentre il grande dubbio è Koscienly". Infine, il pronostico sull'Europa League: "Il Chelsea è la favorita: ha una sfida agevole, mentre la vincente tra Arsenal e Napoli avrà una semifinale difficile (Villarreal o Valencia, ndr)".

