AJAX JUVENTUS SZCZESNY / Partita sofferta per la Juventus, che però porta a casa un 1-1 prezioso in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

, portiere bianconero, commenta così la gara a 'Sky Sport': "Dovevamo evitare di prendere gol, siamo usciti dall'intervallo con poca attenzione - ha dichiarato - La prestazione comunque è stata buona, siamo stati compatti dietro cercando di far male in ripartenza.? Nel secondo tempo ci siamo un po' schiacciati, abbiamo rischiato un po', ma è stato un atteggiamento di tutta la squadra, non solo dei due difensori centrali. Abbiamo saputo soffrire nei momenti giusti, rimanendo sempre dentro la partita. Dovremo conquistare la partita allo Stadium. L'Ajax ha grande qualità e i tre davanti sanno fare male, ma anche noi abbiamo dimostrato di avere grandi giocatori".