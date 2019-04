AJAX-JUVENTUS PAGELLE E TABELLINO/Risultato giusto per quello che si è visto in campo. L’Ajax mantiene il possesso palla, apre il campo e sfrutta le ripartenze. Gli uno due a limete dell’area sono micidiali e spaventano i bianconeri. Al gol di Ronaldo risponde Neres al primo minuto della ripresa. Cancelo dopo il bel cross per il vantaggio di Ronaldo si fa sorprendere sulla linea esterna da Neres. La Juventus soffre da grande squadra, prova a reagire con gli inserimenti di Douglas Costa e Dybala. Tadic e Ziyech fanno però ballare la difesa, de Ligt super, vale il prezzo richiesto. Si deciderà tutto all.'Allianz stadium

AJAX

Onana 5,5 – Sul gol di Ronaldo poteva qualcosa in più. Spesso di complica la vita da solo.

Veltman 6 – Nel complesso sbaglia poco ma quando hai davanti Ronaldo anche il minimo errore si paga.

De Ligt 6,5 – Legge le situazioni con intelligenza e maturità. Non sbaglia nulla.

Blind 6 – Insieme a De Ligt forma una coppia che dà sicurezza al reparto.

Tagliafico 6 – Non si accontenta di fare il terzino. Corre avanti e indietro sulla trequarti, spinge tanto in profondità come centrocampista aggiunto.

Schone 6 – Tanta pressione sui portatori di palla bianconeri. Fa filtro davanti alla difesa. Dal 76’ Ekkelenkamp 5,5 – prova qualche uno due interessante. Fa volare Szczesny che risponde presente.

De Jong 6,5 – Sfrutta l’ampiezza in ripartenza e corre sull’esterno. Con classe chiude gli spazi.

Ziyech 6,5 – Salta l’uomo con facilità incredibile. Tanti per non dire tutti i palloni passano per i suoi piedi. Nella prima frazioni di gioco la mano di Szczesny gli nega il gol.

Van de Beek 6 – Ottimi gli inserimenti con e senza palla. Fa sembrare tutto semplice.

Neres 7 – Nel primo tempo si fa vedere meno dei compagni. Al primo minuto della ripresa ristabilisce la parità recuperando un buon pallone su Cancelo poi è un crescendo.

Tadic 6,5 – Fa salire la squadra e lotta con Rugani. Uno due con Ziyech che fa paura ai bianconeri.

All. ten Hag 7 – Grande prestazione della squadra. Qualità di gioco e di palleggio.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Mette la mano su Ziyech nel primo tempo. Poco colpevole sul gol. Reattivo invece sul tiro di Ekkelenkamp.

Cancelo 5,5 – Impreciso e svogliato nei primi minuti. Sembra essersi svegliato alla fine del primo tempo con un cross perfetto che Ronaldo deve solo spingere in porta.

Ricomincia con superficialità e commette un errore imperdonabile sulla linea laterale che Neres sfrutta andando in rete.

Rugani 6,5 – Contiene Tadic e lo anticipa con precisione. Non fa rimpiangere Chiellini.

Bonucci 6 – Fa il compitino, dà fiducia a Rugani. Qualche lancio lungo poco preciso.

Alex Sandro 6 – Ordinato sulla sua verticale. Partita di grande sacrificio corre molte per chiudere gli spazi. Subisce tanti falli.

Bentancur 6,5 – Ci mette un po’ a carburare ma esce fuori alla grande. Occupa e copre bene il centrocampo. Secondo tempo di sostanza, migliore in campo. L’arbitro e il Var non vedono una trattenuta in area di Tagliafico ai suoi danni.

Pjanic 6 – Parte addormentato, cresce in qualità. Dà ordine in mezzo al campo, preciso anche in interdizione.

Matuidi 6- Partita intensa, tanta corsa in entrambe le fasi di gioco. Grande prova di carattere e abnegazione per la squadra. Si ferma per un problema muscolare. Dal 75’ Dybala 5,5 – poteva fare di più nei pochi minuti giocati.

Bernardeschi 6,5 – Varia molto nel primo tempo, sulle fasce e interno si fa trovare pronto. Sue le due occasioni migliori prima del gol di Ronaldo. Tanto sostegno anche alla difesa. Dal 92’ Khedira - sv

Mandzukic 5,5 – Non parte male ma si spegne con il passare dei minuti. Spesso in ritardo e poco incisivo. Dal 60’ D. Costa 6,5 –dribbla, salta l’uomo. Colpisce un palo clamoroso.

Ronaldo 7 – Nel primo tempo tocca pochi pallini ma le giocate di classe non mancano. Bentancur gli porta via l’uomo, Cancelo propone un cross perfetto che il portoghese spinge in rete di testa.

All. Allegri 6.5 – Squadra bene messa in campo. Sa leggere la partita, soffre e riparte con la maturità di una grande squadra.

Arbitro Del Cerro 5,5– Fischia tanto ma è tirchio di cartellini. Nega un rigore ai bianconeri per un fallo di Tagliafico su Bentancur.

TABELLINO

AJAX-JUVENTUS:1-1

AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Light, Blind, Tagliafico; Schone (75’ Ekkelenkamp) , De Jong,; Ziyech, Van de Beek,Neres; Tadic. A disp.: Varela, Kristensens, Sikgraven, Huntelaar, Magallan, Dolberg. All. ten Hag.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (75’ Dybala); Bernardesch( 93’ Khedira)i, Mandzukic(60’ Dybala), Ronaldo. A disp.: Perin, De Sciglio, Spinazzola, Kean. All. Allegri.

Marcatori: 45’Ronaldo (J), 46’ Neres (A)

Arbitro: Del Cerro (SP)

Ammoniti: 41’ Tagliafico (A), 56’ De Jong(A), 71’ Shone(A), 83’ Pjanic (J), 93’ Ekkelenkamp( A)

Espulsi:

