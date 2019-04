CHAMPIONS LEAGUE AJAX JUVENTUS CRISTIANO RONALDO NERES / La Juventus torna da Amsterdam con un prezioso ma sofferto 1-1 nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Dopo il primo lampo di Bernardeschi, è quasi un monologo dei padroni di casa: Szczesny salva due volte su Ziyech, poi van de Beek va vicinissimo al gol.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Pur soffrendo, la Juve tiene botta e dopo un'altra chance perpassa con un colpo di testa dial 45'. Pronti via nella ripresa e una sciocchezza dilascia campo libero a(46') che pareggia a giro. L'Ajax insiste e i bianconeri soffrono a lungo, Szczesny importante in almeno un altro paio di occasioni, anche se nel finale, subentrato, colpisce un palo clamoroso, poiè bravo su un paio di guizzi di Cancelo. Piccolo vantaggio per i bianconeri in vista del ritorno, ma la qualificazione è tutta da giocare.